В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

Эта мена простимулирует россиян активнее копить на свою пенсию

Две саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили Центробанку предложили ввести пенсионный налоговый вычет, чтобы стимулировать граждан копить на дополнительную пенсию.

Речь идет о вычете с лимитом в 400 тысяч рублей, при таком раскладе граждане смогут вернуть 52 тысячи рублей с добровольных взносов, пишет газета "Известия".

По мнению авторов идеи, такой шаг может простимулировать россиян добровольно копить средства на свое будущее и меньше рассчитывать на государственные средства.

В Центробанке не исключили возможности принять подобный налоговый вычет, но заявили, что для начала нужно оценить потенциальный эффект от реализации инициативы.

На данный момент размер вычетов не индексировался 10 лет, он составляет не более 15,6 тысячи рублей при максимальной сумме перерасчета в 120 тысяч рублей в год.

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