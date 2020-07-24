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Появилось видео перехвата иранского лайнера истребителем США

08:24
  • пятница
  • 24 июля 2020

F-15 резко маневририровал рядом с гражданским бортом

В небе над Сирией американский истребитель F-15 допустил опасное сближение с пассажирским лайнером иранской авиакомпании. Пострадали несколько человек, передает "ТВ Центр".
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На кадрах, которые сделали пассажиры, видно, как военный самолет резко маневрирует рядом с гражданским бортом. Летчикам пришлось уходить от столкновения, Аэробус накренился - с багажных полок попадали вещи, на борту началась паника. В результате 4 человека получили травмы - у некоторых разбиты лица, а один мужчина потерял сознание.

А-310, который летел из Тегерана в Бейрут, уже приземлился в столице Ливана, высадил пассажиров, в том числе пострадавших - им оказали медицинскую помощь и отправился в обратный путь. Постпред Ирана при ООН обсудил инцидент с генсеком организации, а МИД исламской республики внимательно изучает все детали произошедшего. После Тегеран примет политические и правовые меры.

В Пентагоне отрицают свою вину, и заявляют, что F-15 держался на безопасном расстоянии и сопровождал пассажирский лайнер с учетом международных стандартов.

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