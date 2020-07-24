В Приморье крадущий мед из улья медведь попал на видео

Все произошло в национальном парке "Земля леопарда"

В приморском национальном парке "Земля леопарда" в объектив фотоловушки попало забавное зрелище. Гималайский медведь решил добраться до пчелиного улья в стволе дерева, передает "ТВ Центр".

Дупла не было, но даже это не остановило хищника. Медведь в течение нескольких дней работал "не покладая лап" - днем и ночью, не взирая на сильный ветер, и в итоге добрался до сладкого.

В такой целеустремленности нет ничего удивительного - мёд излюбленное лакомство гималайских медведей, а на деревьях они проводят большую часть времени - спасаются от врагов и даже утраивают берлоги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"