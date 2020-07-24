Принц Гарри и Меган Маркл пошли в суд из-за слежки за сыном

Репортеры не дают супругам покоя

Принц Гарри и Меган Маркл, которые натерпелись от журналистов в Великобритании, подали судебный иск в связи с вторжением в частную жизнь.

Это произошло после того, как неизвестные несколько раз запустили в небо квадрокоптеры, которые летали над домом знаменитых супругов в Калифорнии. По мнению Гарри и Меган, дроны снимали их годовалого сына Арчи. В иске говорится, что летательные аппараты мешали малышу спать и беспокоили соседей своим шумом.

В иске также сообщается, что папарацци прорезали дыры в ограждении вокруг дома Гарри и Меган. Все ради того, чтобы сделать фото. Публикуя снимки, журналисты утверждают, будто сняли мальчика на прогулке в общественном месте, однако это не так. Арчи не появлялся на публике с тех пор, как переехал с родителями в США.

История с дронами, как пишет Sky News, стала последней каплей для принца Гарри и Меган Маркл. Они решили больше не медлить с судебным разбирательством.

Напомним, что Меган Маркл фактически подверглась травле в Британии. Ее обвиняли в расточительстве, в нарушении королевских обычаев, в плохом влиянии на Гарри. Они судятся с несколькими изданиями, утверждая, что те публикуют ложную информацию о них. С недавних пор супруги перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи и поселились в Калифорнии, где живет мама Меган Маркл.

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