Зеркальные меры: США и Китай раскручивают дипломатическую войну

Пекин потребовал от США закрыть генконсульство в Чэнду

Власти КНР потребовали от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

В МИД Китая объяснили, что эта мера является ответным шагом на требование американских властей закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, передает ТАСС.

"Она соответствует международному праву, основным нормам международных отношений и обычной дипломатической практике", — указали в ведомстве.

Ранее Вашингтон потребовал закрыть генконсульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). В Госдепе объяснили свое решение желанием "обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев".

Между Китаем и США назревает дипломатическая война. Сначала Пекин хотел закрыть американское представительство в Ухане, однако этот шаг не нанес бы серьезного урона, так как американские власти эвакуировали оттуда свой персонал еще в январе 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. А вот закрытие консульства Чэнду может нанести болезненный удар американо-китайским отношением. Консульство находится в стратегически важном месте, это единственное американское представительство среди юго-западных провинций.

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