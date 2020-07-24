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Названа неожиданная польза шоколада

09:04
  • пятница
  • 24 июля 2020

Сладкое не всегда вредно

Ученые из медицинского колледжа Бейлор в США проанализировали состояние 300 тысяч человек и пришли к выводу, что шоколад хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему. 
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Исследователи установили, что люди, которые хотя бы раз в неделю едят шоколад, на 8% реже страдают от сердечных болезней, чем те, кто отказывает себе в сладостях. 

Как пишет European Journal of Preventive Cardiology, стеариновая кислота, флавоноиды и полифенолы, содержащиеся в шоколаде, просто творят чудеса. Они укрепляют сердце, повышают уровень "хорошего" холестерина и предотвращают воспалительные процессы в организме. 

При этом ученые напоминают, что частое употребление шоколада чревато ожирением и сахарным диабетом. 

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