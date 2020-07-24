Названа неожиданная польза шоколада

Сладкое не всегда вредно

Ученые из медицинского колледжа Бейлор в США проанализировали состояние 300 тысяч человек и пришли к выводу, что шоколад хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему.

Исследователи установили, что люди, которые хотя бы раз в неделю едят шоколад, на 8% реже страдают от сердечных болезней, чем те, кто отказывает себе в сладостях.

Как пишет European Journal of Preventive Cardiology, стеариновая кислота, флавоноиды и полифенолы, содержащиеся в шоколаде, просто творят чудеса. Они укрепляют сердце, повышают уровень "хорошего" холестерина и предотвращают воспалительные процессы в организме.

При этом ученые напоминают, что частое употребление шоколада чревато ожирением и сахарным диабетом.

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