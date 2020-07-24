ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

09:23
  • пятница
  • 24 июля 2020

Кредитные организации попались на противозаконных действиях

ЦБ России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского банка "Невастройинвест" и у московского Народного банка.

Так, питерский банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам, говорится в сообщении регулятора. 

Московский банк попался на занижении величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также он допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. Информацию о последних регулятор направил в правоохранительные органы.

"Невастройинвест" и Народный банк являются участниками страхования вкладов. Питерский банк занимал 349-е место в банковской системе России, а московский - 297-е место.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.