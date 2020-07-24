ЦБ отозвал лицензии у московского и петербургского банков

Кредитные организации попались на противозаконных действиях

ЦБ России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского банка "Невастройинвест" и у московского Народного банка.

Так, питерский банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам, говорится в сообщении регулятора.

Московский банк попался на занижении величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Также он допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. Информацию о последних регулятор направил в правоохранительные органы.

"Невастройинвест" и Народный банк являются участниками страхования вкладов. Питерский банк занимал 349-е место в банковской системе России, а московский - 297-е место.

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