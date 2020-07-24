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Раскрыт секрет правильного выбора мороженого

09:26
  • пятница
  • 24 июля 2020

Нужно внимательно приглядеться к лакомству

Специалисты Роскачества посоветовали не покупать мороженое, которое покрыто кристалликами льда, крошится и плохо упаковано. 
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По словам экспертов, мороженое должно быть равномерного цвета. Чем оно жирнее, тем желтее. Глазурь не должна сильно крошиться или липнуть. Ее состав должен расшифровываться на маркировке. Белый налет, крупинки или точки на лакомстве свидетельствуют о неправильном производстве или хранении. 

В Роскачестве напомнили, что классическое мороженое состоит из молока или сливок, сливочного масла, сухого молока, сахара, вкусовых ингредиентов и стабилизаторов. Молока должно быть около 40%, все остальное - это немолочная часть. Не очень хорошо, если в лакомстве присутствуют растительные жиры. 

"В мороженом с заменителем молочного жира их использовать разрешено, но не более 50 процентов от всей массы жира продукта. Если содержание растительных жиров в мороженом достигает 100 процентов, то называется этот продукт - "десерт замороженный", - говорится на сайте организации.

Кстати, мороженое с растительными жирами стоит дешевле, так как в нем нет натуральных сливок. К сожалению, проверить продукт на наличие растительных жиров можно только в специальной лаборатории.

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