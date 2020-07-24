Пассажиры перехваченного США лайнера: "Нас кидало в разные стороны"

Иран в связи с инцидентом намерен обратиться в Совет Безопасности ООН

Опасное сближение в небе над Сирией. Тегеран требует от Вашингтона объяснений в связи с инцидентом, из-за которого пострадали пассажиры гражданского самолёта. ЧП спровоцировали действия американского истребителя, который вынудил мирный лайнер совершить резкий манёвр и отклониться от курса.

За приближением истребителя пассажиры рейса 1152 компании "Махан Эирлайнс" наблюдали несколько секунд. И, кажется, не ожидали неприятностей. Кто-то даже успел снять военный самолет на телефон. Но через мгновение F-15 "сваливается" в пике. Под аэробус.

От этого маневра иранский лайнер начинает трясти так, что людей выбрасывает из кресел. "Черный самолет приблизился к нашему, и наш самолет потерял равновесие. Меня подбросило вверх, и я ударился головой о потолок", - рассказал пассажир лайнера.

Пилотам стоило немалых усилий, чтобы избежать столкновения и удержать аэробус. От сильной тряски четыре человека, в том числе и подросток, получили травмы. У людей разбиты лица, руки и ноги. Кто-то от страха, что самолет может рухнуть, потерял сознание.

"Это был истребитель, он буквально прилипал к нашему самолету, нас кидало в разные стороны, мы остались живы благодаря Богу", - говорит пассажирю

Пассажирский А-130 направлялся из Тегерана в Бейрут. Воздушный инцидент, который иранские СМИ называют провокацией, произошел, когда лайнер уже преодолел половину пути.

F-15 принадлежит ВВС США и действительно сопровождал гражданский борт Ирана. Но якобы перехват проводился в соответствии с международными нормами.

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии, примерно в 1000 метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", - сообщили в командовании.

То, что американцы, мягко говоря, лукавят, понятно даже школьнику. Отчетливо видно - истребитель явно не в километре от лайнера. Да и чтобы опознать гражданский борт, существует целая электронная система радаров. И нет необходимости рассматривать его в упор. Кроме того, символика иранской авиакомпании хорошо известна пилотам коалиции. И о каком международном праве может идти речь, когда вся группировка США находится в Сирии, не имея на это мандата ООН. В любом случае, Пентагон никак не пояснил необходимость такого маневра, который едва не стоил жизни сотне пассажиров. В пятницу Иран намерен обратиться в Совет Безопасности с просьбой разобраться в деталях инцидента и принять меры для защиты его граждан и воздушных судов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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