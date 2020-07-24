Якутии направили почти полмиллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

В республике действует режим ЧС

В Якутию будет направлено почти полмиллиарда рублей из резервного фонда правительства на борьбу с лесными пожарами. Об этом сообщили в Рослесхозе.

Дополнительные средства получат и другие регионы, где сложилась неблагоприятная обстановка. Деньги позволят максимально ускорить процесс тушения.

Кроме того, важно ликвидировать очаги на ранней стадии. Для этого будет усилен авиамониторинг лесов. Сейчас в Якутии зафиксировано более 80 природных пожаров. Общая площадь - около 350 тысяч гектар. С начала месяца в республике действует режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"