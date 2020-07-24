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Совфед одобрил закон о многодневном голосовании

12:04
  • пятница
  • 24 июля 2020

Что еще рассмотрели сенаторы?

В пятницу в Совете Федерации проходит итоговое заседание весенней сессии. В повестке дня обсуждение около 80 вопросов, сообщает "ТВ Центр".
Госдума разрешила проводить голосование на выборах в течение трех дней

В частности, сенаторы рассмотрели закон о возможности многодневного голосования на выборах и референдумах. Совфед его одобрил. Соответствующий документ был принят Госдумой во вторник.

Кроме того, проходит обсуждение законов о воспитании школьников и предоставлении выходного дня работникам старше 40 лет для прохождения диспансеризации. Также поднимается вопрос о приравнивании всей никотиносодержащей продукции к сигаретам. Документ запрещает курение электронных испарителей в общественных местах.

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