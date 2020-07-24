Глава Минздрава оценил смертность от коронавируса в России

Этот показатель в России - один из самых низких в мире

Вакцины от коронавируса в России были разработаны за короткий промежуток времени. Ряд из них уже находится на разных стадиях клинических испытаний, в том числе и на завершающих. Об этом в пятницу заявил глава нашего Минздрава Михаил Мурашко, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно проходит в Москве под председательством российской стороны в формате видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Участники подводят итоги борьбы с Ковид-19 за прошедшие полгода и обсуждают текущую ситуацию в странах. Также Мурашко отметил, что в России все мероприятия по лечению заболевания строились на существующей системе оказания помощи, которая позволила обеспечить максимальный доступ населения к медицинским услугам.

"Необходимо отметить, что основной задачей было сохранение жизни граждан. И летальность составила 1,62 процента - это один из самых низких показателей в мире. Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования, не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо места в реанимации", - сообщил Михаил Мурашко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"