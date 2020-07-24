ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава оценил смертность от коронавируса в России

12:00
  • пятница
  • 24 июля 2020

Этот показатель в России - один из самых низких в мире

Вакцины от коронавируса в России были разработаны за короткий промежуток времени. Ряд из них уже находится на разных стадиях клинических испытаний, в том числе и на завершающих. Об этом в пятницу заявил глава нашего Минздрава Михаил Мурашко, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Оно проходит в Москве под председательством российской стороны в формате видеоконференции, передает "ТВ Центр".
Темпы распространения коронавируса в мире ускорились

Участники подводят итоги борьбы с Ковид-19 за прошедшие полгода и обсуждают текущую ситуацию в странах. Также Мурашко отметил, что в России все мероприятия по лечению заболевания строились на существующей системе оказания помощи, которая позволила обеспечить максимальный доступ населения к медицинским услугам.

"Необходимо отметить, что основной задачей было сохранение жизни граждан. И летальность составила 1,62 процента - это один из самых низких показателей в мире. Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования, не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо места в реанимации", - сообщил Михаил Мурашко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.