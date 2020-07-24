В Севастополе прошла репетиция парада ко Дню ВМФ

День ВМФ отметят в воскресенье

Праздник на море, суше и в воздухе. В Севастополе в буквальном смысле отгремела репетиция парада ко Дню ВМФ. Эффектные выстрелы, пролет морской авиации, марш военных водолазов, полсотни боевых кораблей и подлодок Черноморского флота. Впервые зрители увидят историческую реконструкцию освобождения города от фашистских захватчиков.

Вот она – парадная диспозиция, так ее видит командующий со своего катера. В двух линиях – 9 кораблей и судов. Фрегаты, сторожевики, десантный и противоминный, ракетный корабли. Здесь же флагман Черноморского Флота – крейсер "Москва". А еще старейшее в мире военное судно – спасатель "Коммуна" - более 105 лет на вооружении.

Здесь самые опытные команды Военно-морских сил России. Выполняли задачи в Средиземном море, новейшими ракетами "Калибр" поражали объекты террористов в Сирии, участвовали в поисковых операциях и освобождении судов от пиратов. Экипажи приветствуют командующего протяжным ура.

Всего же во время праздника задействовано полсотни кораблей. Парусники на фоне современных кораблей – завораживающее зрелище. Это уже историческая часть праздника. Впервые в Севастопольской бухте – шхуна "Святая Татьяна". Юнги из организации "Молодежная морская лига" высаживают на берег императрицу Екатерину Великую. Именно при ней Россия окончательно закрепилась на Черном Море.

Впервые за последние семь лет в программе праздника вновь "33 богатыря". Это не пушкинская сказка, а современные военные водолазы в полном обмундировании маршируют по набережной. Еще один исторический эпизод - высадка диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя во время Великой Отечественной войны.

Самая долгожданная часть праздника - демонстрация возможностей современной техники. Тральщики убирают минные заграждения. Авиация проводит поиск и уничтожение подводных лодок. В схватку с условным противником вступают малый ракетный корабль и беспилотник. Фрегаты наносят ракетный удар.

Генеральная репетиция практически ничем не отличается от праздничного действия и поэтому традиционно собирает на Приморском бульваре большое количество зрителей.

День ВМФ отметят в воскресенье. Жителей и гостей Севастополя ждет большая программа – и не только на море. На площади Нахимова можно будет посмотреть на технику береговых войск. А у причала возле минной стенки – подняться на корабли Черноморского флота. Ну а вечером кульминация – артиллерийский салют и фейерверк.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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