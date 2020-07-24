В соборе Святой Софии проходит первый с 1934 года намаз

Из-за коронавируса число молящихся ограничено

Первый за 86 лет мусульманский намаз проходит в пятницу в Соборе святой Софии в Стамбуле. Решение о возвращении бывшему храму статуса мечети принял президент Реджеп Тайип Эрдоган после аналогичного решения Госсовета Турции.

Из-за ограничительных мер в связи с пандемией число молящихся ограничено, большинство из них размещаются снаружи. Район оцеплен полицией. Знаменитые древние мозаики внутри собора закрыты полотнами.

Построенный в шестом веке императором Юстинианом главный храм православной Византийской Империи был превращён в мечеть после турецкого завоевания в 15-м столетии. В 1934-м году он стал музеем. Решение вернуть Святой Софии статус исламского молитвенного дома вызвало резкую критику со стороны христианских церквей, ЮНЕСКО, Греции, других европейских стран и международных организаций.

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