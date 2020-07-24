Традиционный выпускной для школьников пройдет 24 июля

Праздник состоится в Парке Горького

Особенный день для московских выпускников. 24 июля они получают аттестаты. В этом году торжественные мероприятия были отложены из-за ситуации с коронавирусом.

Однако сейчас эпидемиологическая ситуация в столице позволяет провести праздник. Он пройдёт этим вечером в Парке Горького, но с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. На входе установят тепловизоры и дезинфекторы, а участникам измерят температуру и выдадут маски, передает "ТВ Центр".

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