Кадыров обвинил Помпео в заказе убийства Флойда

В Чечне ввели санкции против госсекретаря США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.

"Объявляю включить все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до того, чтобы заблокировать его счета. То же самое они сделали против меня", — отметил глава Чечни.

Кроме того, глава Чечни выразил возмущение, почему члены его семьи тоже попали в "черный список" госсекретаря США.

"Если я совершил преступление, причем тут мои дети? Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца? Причем тут моя жена, которая вообще никуда не лезет, ни в политику, никуда? Это смешно. Просто они начали свою предвыборную работу", - сказал он.

Также Кадыров заявил, что у него есть "достоверная информация" от Службы безопасности Украины (СБУ), что Помпео якобы заказал убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы американский лидер Дональд Трамп проиграл на президентских выборах.

20 июля Государственный департамент США внес главу Чеченской республики Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которые якобы причастны к нарушению прав человека.

В ответ на решение Вашингтона Кадыров опубликовал в своем telegram-канале фотографию с пулеметами и оставил подпись: "Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!"

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