"Разделили имущество": Асмус показала фото с вещами

Развод не повод унывать
Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, которые разводятся после семи лет брака, не теряют чувства юмора. Они регулярно шутят о бракоразводном процессе. Резидент Comedy Club на днях, например, снялся на фоне разводного моста в Петербурге. А звезда скандального фильма "Текст" выложила в Instagram фото на мопеде с горой коробок и одеял.
"Разделили имущество", - подписала фото Кристина Асмус. Она позирует в платье, туфельках и пуховике. На стене, рядом с которой припаркован мопед, красуется граффити. Когда был сделан снимок, не уточняется.
Многие подписчики оценили шутку Асмус.
- Все что нажито непосильным трудом, - пишут в комментариях.
- По-честному.
- Главное себя не обделить.
- Просто обожаю ваше чувство юмора.
- Это больше похоже на вывоз помогайками баулов из китайского Суйфыньхэ. У нас в Приморье за такую услугу раньше бесплатно к братьям китайцам катали.
Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания. Актриса намекнула на то, что главным виновником расставания стал шоумен. "Над отношениями должны работать оба партнера", - сказала она. По слухам, Асмус с дочерью будут жить в загородном доме, а Харламов переедет в столичную квартиру.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"