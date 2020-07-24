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"Разделили имущество": Асмус показала фото с вещами

10:13
  • пятница
  • 24 июля 2020

Развод не повод унывать

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов, которые разводятся после семи лет брака, не теряют чувства юмора. Они регулярно шутят о бракоразводном процессе. Резидент Comedy Club на днях, например, снялся на фоне разводного моста в Петербурге. А звезда скандального фильма "Текст" выложила в Instagram фото на мопеде с горой коробок и одеял. 

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"Разделили имущество", - подписала фото Кристина Асмус. Она позирует в платье, туфельках и пуховике. На стене, рядом с которой припаркован мопед, красуется граффити. Когда был сделан снимок, не уточняется. 

Многие подписчики оценили шутку Асмус

- Все что нажито непосильным трудом, - пишут в комментариях. 

- По-честному. 

- Главное себя не обделить. 

- Просто обожаю ваше чувство юмора. 

- Это больше похоже на вывоз помогайками баулов из китайского Суйфыньхэ. У нас в Приморье за такую услугу раньше бесплатно к братьям китайцам катали. 

Харламов и Асмус, которые женаты с 2013 года, объявили о разводе в июне. По словам звезд, третьи лица и скандал с фильмом "Текст" не являются причинами их расставания. Актриса намекнула на то, что главным виновником расставания стал шоумен. "Над отношениями должны работать оба партнера", - сказала она. По слухам, Асмус с дочерью будут жить в загородном доме, а Харламов переедет в столичную квартиру.  

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