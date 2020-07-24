Сенатор Александров попал в больницу в тяжелом состоянии

У него коронавирус
Член Совета Федерации Алексей Александров подхватил коронавирус.
Сейчас сенатор находится в больнице, его состояние тяжелое, рассказала РИА Новости его коллега Людмила Нарусова. Александрову 68 лет, в Совете Федерации он представляет Калужскую область.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на заседании в пятницу отсутствуют два сенатора.
"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине (коронавируса – прим.ред.)", - сообщила Матвиенко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"