Сенатор Александров попал в больницу в тяжелом состоянии

У него коронавирус

Член Совета Федерации Алексей Александров подхватил коронавирус.

Сейчас сенатор находится в больнице, его состояние тяжелое, рассказала РИА Новости его коллега Людмила Нарусова. Александрову 68 лет, в Совете Федерации он представляет Калужскую область.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что на заседании в пятницу отсутствуют два сенатора.

"Ситуация улучшилась значительно, но она не закончилась. Поэтому прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине (коронавируса – прим.ред.)", - сообщила Матвиенко.

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