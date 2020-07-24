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Сломавший ноги Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал об операции

10:54
  • пятница
  • 24 июля 2020

Его поддерживают друзья и родные

Бывший актер Михаил Казаков, который недавно сломал ноги при падении с 12-метровой высоты, рассказал о перенесенной операции. 
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Звезду сериала "Папины дочки" оперировали шесть часов. "Теперь на моем теле стало на 60 стежков больше. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора - надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные - врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", - сообщил Казаков starhit.ru.  

По словам мужчины, он быстро восстанавливается. Его поддерживают друзья и родные. На днях ему звонили актриса Лиза Арзамасова и основатель "Ералаша" Борис Грачевский. 

Родственники до сих пор в шоке от того, что с ним случилось, говорит экс-актер. Желая сделать эффектное фото, он решил подняться на крышу пятиэтажного дома, оступился и упал. "Последние три метра думал: "Все, это конец", - признался 32-летний Казаков. 

Михаил Казаков живет в Твери. Он бросил актерскую карьеру и занялся бизнесом. За последние годы Казаков сильно похудел и накачался, поэтому в нем уже трудно узнать пухлого Полежайкина из "Папиных дочек".

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