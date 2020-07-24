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Сергунина: новый сезон проекта "Музыка на крыше" стартует 2 августа

11:02
  • пятница
  • 24 июля 2020

Запланировано 13 концертов

2 августа на ВДНХ начнется третий сезон проекта "Музыка на крыше". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Новый сезон продлится до 13 сентября.

"На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Концертную площадку разместят на постаменте скульптуры "Рабочий и колхозница". Расписание выступлений будет публиковаться на сайте проекта. 2 августа в 20 часов выступит группа Sirotkin.

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