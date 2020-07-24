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Выявлен редкий вид космических катастроф

11:06
  • пятница
  • 24 июля 2020

Ученые будут работать над ним как минимум год

Астрофизики обнаружили редких вид космических катастроф.

Речь идет об ультрафиолетовой вспышке, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia, пишет Phys.org.

В декабре прошлого года специалисты выявили необычную сверхновую SN2019yvq. Ее нашли в относительно близкой галактике, которая находится на расстоянии 140 миллионов световых лет от Млечного пути.

Сверхновые типа Ia - довольно частое космическое событие, но в этом случае исследователей заинтересовала ультрафиолетовая вспышка, которую ранее регистрировали лишь единожды.

Эта вспышка свидетельствует о процессе, выделяющем огромное количество тепла, хотя сверхновые обычно более холодные. Одной из возможных причин может быть чрезвычайно горячий радиоактивный материал в ядре белого карлика, который смешивается со слоями выше, вызывая нагревание внешней оболочки.

Существуют и другие теории, однако ученые смогут определить, какая из них более вероятна, примерно через год.

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