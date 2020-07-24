ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выявили 5 811 новых случаев коронавируса

11:06
  • пятница
  • 24 июля 2020

Общее число заболевших превысило 800 тысяч

За последние сутки в стране выявили 5 811 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составило 800 849. 

Темпы распространения коронавируса в мире ускорились
Мишустин оценил вероятность второй волны коронавируса в России

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Больше всего их в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Меньше всего случаев заболевания в Севастополе (6), Еврейской автономной области (2), Ненецком автономном округе (1). 

За сутки подтверждено 154 смерти от COVID-19. "За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.