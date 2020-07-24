В России выявили 5 811 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших превысило 800 тысяч

За последние сутки в стране выявили 5 811 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее число заболевших составило 800 849.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Больше всего их в Москве (645), Свердловской области (248) и Ханты-Мансийском автономном округе (196). Меньше всего случаев заболевания в Севастополе (6), Еврейской автономной области (2), Ненецком автономном округе (1).

За сутки подтверждено 154 смерти от COVID-19. "За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов, выздоровели 588 774 человека", - сообщается в Telegram-канале оперштаба.

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