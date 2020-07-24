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Депутат Мосгордумы Игорь Бускин рассказал о мерах безопасности при катании на лодках

11:27
  • пятница
  • 24 июля 2020

В 2020 году появилась дополнительная мера предосторожности

Лодочные станции открылись в пяти зонах отдыха в Москве.

Для москвичей и гостей столицы вновь стали доступны традиционные катания на лодках, сообщил депутат Московской городской думы Игорь Бускин в интервью изданию "Аргументы и Факты".

Лодки и катамараны можно взять напрокат на трех прудах в Царицыно, на Голицынском и Пионерском прудах в Парке Горького, на Шибаевском пруду в "Кузьминках"", на Круглом пруду в Измайловском парке и на Нижнем Лианозовском пруду. У каждой лодочной станции – свой особый облик.

"Например, в Царицыно упор сделан на экскурсии, в Парке Горького посетителей ждет катание в советском стиле, а в Лианозово акцент сделан на романтизм прогулок", - рассказал Бускин.

Депутат напомнил, что даже небольшой пруд является местом повышенной опасности, поэтому при его посещении необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Нельзя кататься на лодке в нетрезвом состоянии, устраивать гонки и совершать резкие маневры.

"Кроме того, в этом году необходимо заботиться и о профилактике коронавируса - защищать органы дыхания при нахождении с другими людьми, а также обрабатывать руки после соприкосновения с поверхностями", - предостерег Бускин, добавив, что перед каждым новым пользователем лодки и катамараны обрабатываются санитайзером.

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