Олимпийский чемпион Иваницкий пропал во время похода за грибами

Его вещи нашли в тазике на реке

Советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе.

Как передает ren.tv, 22 июля 82-летний мужчина ушел за грибами и потерялся. На поиски Иваницкого отправились спасатели, водолазы, волонтеры. К операции подключили вертолет. На реке Вейна удалось найти таз с вещами.

По одной из версий, Александр Иваницкий мог утонуть в реке. Водолазы обследовали речное дно, но никаких результатов это не дало.

Александр Иваницкий четыре раза становился чемпионом мира (1962, 1963, 1965, 1966 года), дважды - чемпионом СССР (1964 и 1965 года).

После завершения спортивной карьеры Иваницкий работал на Гостелерадио СССР. Написал несколько книг, преподавал в МГУ. Его сын, Владимир Иваницкий, работает комментатором на ТВ.

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