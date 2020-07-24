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Олимпийский чемпион Иваницкий пропал во время похода за грибами

11:34
  • пятница
  • 24 июля 2020

Его вещи нашли в тазике на реке

Советский борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе. 
Олимпийский чемпион Александр Гусев умер в 73 года

Как передает ren.tv, 22 июля 82-летний мужчина ушел за грибами и потерялся. На поиски Иваницкого отправились спасатели, водолазы, волонтеры. К операции подключили вертолет. На реке Вейна удалось найти таз с вещами. 

По одной из версий, Александр Иваницкий мог утонуть в реке. Водолазы обследовали речное дно, но никаких результатов это не дало. 

Александр Иваницкий четыре раза становился чемпионом мира (1962, 1963, 1965, 1966 года), дважды - чемпионом СССР (1964 и 1965 года). 

После завершения спортивной карьеры Иваницкий работал на Гостелерадио СССР. Написал несколько книг, преподавал в МГУ. Его сын, Владимир Иваницкий, работает комментатором на ТВ.  

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