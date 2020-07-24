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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

12:09
  • пятница
  • 24 июля 2020

Ее не признали потерпевшей по делу

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие. Ей не понравилось, что суд не признал ее потерпевшей по делу, лишив тем самым шансов на  получение компенсации.  
Названа дата начала суда над Ефремовым

"Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками", - сказал ТАСС адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы семьи Захарова в суде. 

Эльман Пашаев, защитник Ефремова, едко прокомментировал желание Ирины получить статус потерпевшей. "Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия "гражданская супруга", просто "сожительница", - цитирует его Telegram-канал Mash. 

Таким образом, в деле о смертельном ДТП есть четыре потерпевших - вдова Сергея Захарова, его брат и два его сына. Пашаев говорил, что они хотят получить 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Дело о ДТП рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, а также осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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