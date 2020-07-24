Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Ее не признали потерпевшей по делу

Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в аварии по вине актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие. Ей не понравилось, что суд не признал ее потерпевшей по делу, лишив тем самым шансов на получение компенсации.

"Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками", - сказал ТАСС адвокат Александр Добровинский, который защищает интересы семьи Захарова в суде.

Эльман Пашаев, защитник Ефремова, едко прокомментировал желание Ирины получить статус потерпевшей. "Может, мне тоже что-то требовать у Ефремова? Шансов ведь примерно столько же, в законе ведь нет понятия "гражданская супруга", просто "сожительница", - цитирует его Telegram-канал Mash.

Таким образом, в деле о смертельном ДТП есть четыре потерпевших - вдова Сергея Захарова, его брат и два его сына. Пашаев говорил, что они хотят получить 40 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Дело о ДТП рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, а также осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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