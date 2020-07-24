ЦИК: голосование на выборах в сентябре пройдет в течение 3 дней

11,12 и 13 сентября

Голосование на выборах в сентябре пройдет в течение 3 дней: 11 и 12 сентября (пятница и суббота) состоит досрочное голосование, а 13 сентября (воскресенье) – основной день голосования.

Об этом объявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Это не наша прихоть, это требование времени. Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы", - подчеркнула глава ЦИК.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о возможности трехдневного голосования на выборах всех уровней и референдумах. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

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