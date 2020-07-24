Отец Фриске пообещал отсудить дом у Шепелева

Он больше не хочет жалеть шоумена

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, решил отсудить у телеведущего Дмитрия Шепелева дом в деревне Крюково Истринского района.

"Этот дом был куплен на деньги моей дочери. Шепелев обещал ей выплатить свою долю, но так и не заплатил. Она умерла. Нам ее деньги он не отдал", - рассказал Владимир Фриске kp.ru.

Во время судебной тяжбы семьи Фриске с Русфондом этот дом выставили на торги. Шепелев, владевший частью коттеджа, купил вторую часть примерно за 8 миллионов рублей. Эти деньги пошли Русфонду.

"Буду с Шепелевым судиться по поводу личных средств моей дочери. Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали", - пообещал Фриске. По его словам, незадолго до смерти дочери Шепелев получил доступ к ее банковским счетам и снял 20 миллионов рублей.

Напомним, в январе 2014 года "Русфонд" организовал сбор средств для больной раком певицы. Россияне перечислили на ее лечение 69 миллионов рублей. Часть суммы отдали на спасение онкобольных детей, а 25 миллионов фонд перечислил на личный банковский счет Жанны Фриске, обязав вернуть неистраченное.

Фриске скончалась в июне 2015 года. "Русфонд" получил отчет только на 3 миллиона. Остаток пожертвований исчез. Семья Фриске утверждает, что деньги взял Шепелеве, а тот всю вину сваливает на родных покойной возлюбленной.

Дмитрий Шепелев не позволяет родным Фриске видеть ее сына. "Думаете без исков легко увидеть Платона? Сомневаюсь. Жалеть Шепелева я больше не буду", - сказал он.

Недавно родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева семь миллионов рублей. Это деньги, которые собирали на лечение дочери, объяснил Владимир Фриске.

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