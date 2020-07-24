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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

12:35
  • пятница
  • 24 июля 2020

Российский лидер рассказал коллеге об успехах в борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл детали вчерашнего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Путин и Трамп обсудили СНВ, коронавирус и Иран

Основными темами разговора были стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и борьба с коронавирусом. Российский лидер рассказал коллеге об успехах России в борьбе с пандемией.

"Путин проинформировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом - достаточно эффективные меры, о чем говорит ситуация и в Москве, и в России", - отметил спикер Кремля.

Президенты двух стран не затрагивали вопросы нефти и санкций в отношении "Северного потока-2". Песков подчеркнул, что рестрикции США в отношении газопровода противоречат международному праву и вызывают обеспокоенность у России и ее партнеров по проекту.

"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мега-проекта", - сказал Песков .  

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