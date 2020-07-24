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Собянин поблагодарил продавцов за работу в период пандемии

14:45
  • пятница
  • 24 июля 2020

Работники торговли рисковали своим здоровьем

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в четвёртую субботу июля, Сергей Собянин посетил одну из столичных ярмарок. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мэр поздравил продавцов с профессиональным праздником и поблагодарил за работу. Он отметил, что в период пандемии около 300 тысяч сотрудников этой отрасли, рискуя здоровьем, не переставали трудиться и обеспечивали горожан товарами первой необходимости. Сейчас многие ограничения сняты и торговля набирает обороты, восполняя убытки.

"Хотел поблагодарить работников торговли, что во время пандемии работали все продовольственные магазины. Продавали товары первой необходимости. Продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но тем не менее, стояли у прилавков и обеспечивали москвичей необходимыми товарами. Весь этот сложный период. Но сегодня, слава Богу, многие ограничения сняты и торговля набирает обороты, по сути дела, восполняет те убытки, которые принес период ограничений", - отметил Собянин.

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