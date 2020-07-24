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Волонтеры посетили подмосковный парк "Патриот"

14:46
  • пятница
  • 24 июля 2020

Активистов поблагодарили за работу

"Спасибо за добро" - благотворительная акция с таким названием проходит по всей стране. Мероприятия для тех, кто помогал бороться с коронавирусом, организованы в разных регионах.

Так, например, в пятницу волонтёры посетили подмосковный парк "Патриот". Для них провели экскурсию по главному Храму Вооружённых сил России. Кроме того, активистов поблагодарили за проделанную работу и вручили памятные грамоты и медали.

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