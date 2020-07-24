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Как коровам живется на ферме Барыбино в Подмосковье

15:03
  • пятница
  • 24 июля 2020

Их молоко станет основой для продуктов "Простоквашино"

Более 16 тысяч тонн молока произвели в Московской области за последние полгода. Но для горожан важно не только количество, но и качество. На ферме Барыбино этому уделяют особое внимание. Весь процесс там под строгим контролем. А о коровах заботятся так, что они чуть ли не улыбаются.

Проявляют любопытство и стараются лизнуть - эти коровы дают молоко для будущих продуктов "Простоквашино", живут на ферме Барыбино в Московской области. Требования к качеству у компании высокие на всех этапах, поэтому в коровниках чисто, животные упитаны, шерсть блестит. Жуют жвачку и, похоже, даже улыбаются.

"Рацион кормления животных на 99 процентов состоит из натуральных компонентов. Основа кормления коров - сенаж и силос, сенаж заготавливается из травы, силос - из кукурузы. В зависимости от продуктивности животного и их состояния, составляется пять рационов кормления", - рассказал главный зоотехник ООО ПЗ "Барыбино" Олег Беляев.

Корм, богатый клетчаткой, влияет на питательную ценность молока, как и здоровье животных - его отслеживают при помощи электронных брелоков. За коровами здесь внимательно ухаживают: у них есть возможность гулять, а процесс дойки автоматизирован - проходит комфортно и без стресса. Молоко сразу попадает в охлаждающие контейнеры, и свежим едет на завод - тем самым сохраняются его вкус и польза.

"Ежедневно на фермах следят за здоровьем животных, коров. Проводят 65 проверок качества молока. Доставка и забор молока осуществляется в специальных термосах, молоковозах, которые сохраняют одну температуру доставки от поставщика до завода", - сообщил региональный менеджер по закупке молока АО "Данон Россия" Айдар Ахметжанов.

Каждый день больше 20 тонн молока отправляется с фермы на заводы. После очередной проверки, из него закрытым способом, то есть без проникновения воздуха, делают свежие и вкусные продукты "Простоквашино", ведь девиз марки - это качество на пять звезд.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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