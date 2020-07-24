Концерты в "Аптекарском огороде" возобновят в августе

Сейчас ведется подготовка

В августе в "Аптекарском огороде" возобновятся летние концерты. Пока ботанический сад работает в ограниченном режиме, но уже сейчас там готовятся к предстоящим выставкам и праздникам, передает "ТВ Центр".

Осенний фестиваль цветов в этом году будет особенным - его проведут на пожертвования москвичей. Оказывается, пандемия сильно отразилась на финансовом положении учреждения. Работа сада напрямую зависит от продажи билетов и экскурсий, а карантин как раз совпал с самыми красивыми и зелеными месяцами.

Но горожане не остались в стороне и уже перечислили сотни тысяч рублей. В благодарность для каждого спонсора Аптекарский огород приготовил приятные бонусы.

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