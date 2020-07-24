В центре Москвы выпал град (видео)

Какая погода ждет москвичей на выходных?

В пятницу в столице периодически начинается дождь. На Лужнецкой набережной в центре столицы. сильный дождь сопровождается таким же сильным градом. Причем несколько раз ударил сильный гром. Дождь с градом сегодня накрыл и Подмосковье, передает "ТВ Центр".

24 июля - пик похолодания, которое принес в Москву скандинавский циклон. Ночью температура воздуха может опуститься до 9 градусов. Но уже завтра столбики термометра поползут вверх. Днем - около плюс 21. Пасмурно.

Ну а на следующей неделе и вовсе жара. Лето вернется в столицу, а дожди постепенно прекратятся.

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