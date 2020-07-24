ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы выпал град (видео)

15:16
  • пятница
  • 24 июля 2020

Какая погода ждет москвичей на выходных?

В пятницу в столице периодически начинается дождь. На Лужнецкой набережной в центре столицы. сильный дождь сопровождается таким же сильным градом. Причем несколько раз ударил сильный гром. Дождь с градом сегодня накрыл и Подмосковье, передает "ТВ Центр".

24 июля - пик похолодания, которое принес в Москву скандинавский циклон. Ночью температура воздуха может опуститься до 9 градусов. Но уже завтра столбики термометра поползут вверх. Днем - около плюс 21. Пасмурно.

Ну а на следующей неделе и вовсе жара. Лето вернется в столицу, а дожди постепенно прекратятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сильный дождь с градом
Сильный дождь с градом
Крупный град
Крупный град
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.