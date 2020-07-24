"Спасибо тебе за вчера и за всегда": Собчак нежно обратилась к Богомолову

Режиссер отметил юбилей

Телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила своего супруга с днем рождения. 23 июля режиссеру Константину Богомолову исполнилось 45 лет.

Собчак оригинально поздравила Богомолова. Она привела его вместе с друзьями на крышу дома, где родился режиссер, и показала фильм под названием "Метод Богомолова". Картину сняла сама Собчак.

"[Лента] будет полна, может, каких-то внутренних шуток, понятных одному Константину, как, собственно, его спектакли", - пошутила журналистка перед показом.

Содержание фильма остается загадкой. Актер Игорь Верник, который принял участие в съемках, спросил Богомолова, понравился ли ему "Метод". "Гениально! И ты прекрасен!" - ответил режиссер.



"Моя любимая! - обратился Богомолов к жене. - Спасибо тебе за этот день и за невероятный подарок!"



На этом Собчак не остановилась. 24 июля она опубликовала в Instagram фото с супругом и написала трогательный текст: "Твой любимый Ницше говорил: "Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди - от недолюбленности". Значит мы не погибнем? Спасибо тебе, за вчера и за всегда".

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились в сентябре прошлого года. До этого режиссер жил с актрисой Дарьей Мороз, а телеведущая - с актером Максимом Виторганом.

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