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Более 3 тыс. человек будут следить за безопасностью в ходе выпускных вечеров

13:16
  • пятница
  • 24 июля 2020

Полиции будут помогать народные дпружиннки

Обеспечивать порядок при проведении выпускных вечеров в Москве будут свыше трех тысяч человек, из них в Парке Горького – 800. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что полиции будут помогать около 150 народных дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка, а также свыше 400 работников частных охранных организаций.

Все площадки перед проведением мероприятий будут обследованы с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будут работать сотрудники полиции и Росгвардии, представители частных охранных организаций.

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