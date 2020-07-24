Исторический минимум: ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Низкая ключевая ставка делает кредиты более доступными для населения

Банк России в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку.

В этот раз на 0,25 процентных пункта — до 4,25% годовых. Это исторический минимум стоимости заимствований в российской истории, следует из данных регулятора.

"После снижения в мае–июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году",- говорится в сообщении ЦБ.

По прогнозу Центробанка, в 2020 году инфляция составил 3,7–4,2%. ВВП снизится 4,5–5,5%. В следующем году ожидается восстановительный рост российской экономики.

Ключевая ставка - это годовой процент, под который Центробанк дает коммерческим банкам займы и принимает на депозит вклады. Низкая ключевая ставка делает кредиты доступными для населения и бизнеса, а повышение ставки сдерживает инфляцию.

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