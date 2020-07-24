Специалист рассказала, можно ли покупать ранние арбузы

Популярное народное мнение оказалось заблуждением

Агроном развеяла миф об опасности ранних арбузов, которые появляются на прилавках в середине июля.

В народе бытует мнение, что арбузы, появляющиеся на прилавках раньше середины августа, напичканы нитратами. Однако на практике применение нитратов к бахчевым практически невозможно, рассказала агроном Елизавета Тихонова.

"Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест", - объяснила она в интервью радио Sputnik.

При этом сладость плода зависит не от срока созревания, а от количества воды, которая используется во время его выращивания. Поэтому покупать арбузы уже можно. Сейчас на прилавках лежат дагестанские и иранские арбузы.

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