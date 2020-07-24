Самосвал протаранил несколько машин во Владивостоке (видео)

Есть пострадавшие

Во Владивостоке на перекрестке оживленной улицы самосвал, у которого отказали тормоза, на полной скорости протаранил фуру и три легковых автомобиля, передает "ТВ Центр".

После чего вылетел на тротуар и врезался в здание. С травмами в больницу доставлена пассажирка одной из машин. Ушибами отделалась женщина, которая выходила из здания. А потерявшего управление водителя зажало в кабине - операция по его извлечению продолжалась около двух часов.

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