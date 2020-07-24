Тарасов ответил на обвинения в пьяном дебоше на борту самолета

Футболист вернулся домой из Казани

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг новость о том, что он устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Казани в Москву.

23 июля СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что Тарасов и его друзья выпивали и шумели в самолете. Один из пассажиров написал в Twitter, что он просил бортпроводников утихомирить веселую компанию. "Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету", - написал пассажир в соцсети.

24 июля Дмитрий Тарасов призвал поклонников не верить этим слухам.

"Ничего подобного не было. Полная ложь. Все знают правила. Если бы я дебоширил в самолете или был бы в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса или по прилету в Москву меня встретила полиция. Этого не произошло. Значит это все вранье", - сообщил футболист в Instagram.

При этом он признал, что кто-то попытался снять его на видео в аэропорту Москвы. "Я спокойно без мата сделал замечание", - сказал Тарасов.

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