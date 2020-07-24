Москвичка заработала миллионный штраф за тысячу нарушений ПДД

На нарушительницу составили 113 административных протоколов

В Москве задержали женщину, которая получила более тысячи штрафов на сумму более миллиона рублей.

По данным Госавтоинспекции, за 35-летним водителем автомобиля Mazda числятся 1 076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более 1 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

В отношении женщины составили 113 административных протоколов по статье "уклонение от исполнения административного наказания". Машину эвакуировали и передали службе судебных приставов.

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