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Татьяна Толстая высмеяла личные и профессиональные качества Ксении Собчак

15:32
  • пятница
  • 24 июля 2020

Писательница назвала телеведущую "пиявкой"

Татьяна Толстая в интервью высказала свое мнение о Ксении Собчак. В частности, писательница раскритиковала ее решение пойти на выборы президента и охарактеризовала телеведущую как "пиявку".

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"Умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта", - оценила Толстая профессиональные качества Собчак.

Не прошла она мимо и личной жизни звезды. "Вышла замуж за этого бедного Виторгана, который никому даром был как муж не нужен", - продолжила писательница.

Также Толстая припомнила Собчак ее опоздание на встречу. "Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну, подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели", – рассказала Толстая в интервью SRSLY.

При этом писательница отметила, что за последнее время видит в Собчак изменения. Так, последняя стала более человечной после рождения сына и свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

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