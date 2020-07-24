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Набиуллина назвала сроки восстановления экономики после пандемии

15:27
  • пятница
  • 24 июля 2020

В стране упал внутренний и внешний спрос

Восстановление российского сектора экономики после пандемии коронавируса займет более 1,5 лет.
Исторический минимум: ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет. Что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", - заявила председатель ЦБ на пресс-конференции.

По мнению Набиуллиной, в 2021 году инфляция может оказаться ниже целевого уровня в 4%. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, объяснила глава ЦБ.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 4,25% годовых. Это исторический минимум стоимости заимствований в российской истории.

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