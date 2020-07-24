Набиуллина назвала сроки восстановления экономики после пандемии

В стране упал внутренний и внешний спрос

Восстановление российского сектора экономики после пандемии коронавируса займет более 1,5 лет.

Такой прогноз дала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

"Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет. Что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", - заявила председатель ЦБ на пресс-конференции.

По мнению Набиуллиной, в 2021 году инфляция может оказаться ниже целевого уровня в 4%. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса, объяснила глава ЦБ.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта - до 4,25% годовых. Это исторический минимум стоимости заимствований в российской истории.

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