ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На выпускном в Парке Горького будут соблюдаться все меры безопасности

15:37
  • пятница
  • 24 июля 2020

Для выпускного изготовили маски со специальным дизайном

На выпускном в Парке Горького будут обеспечены все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном департамента образования и науки.

"Накануне мероприятия на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, пройдет масштабная генеральная уборка и дезинфекция. А персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус. Для всех гостей праздника изготовили 18 тыс. масок со специальным дизайном. Их можно будет получить на входе", - говорится в сообщении.

Всем участникам перед поездкой в Парк Горького измерят температуру. На всей территории парка установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук. Кроме того, участников праздника обеспечат бутилированной питьевой водой. В ходе мероприятий в парке будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дезинфекция в парке
Дезинфекция в парке
Дезинфекция в Парке Горького
Дезинфекция в Парке Горького
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.