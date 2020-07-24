На выпускном в Парке Горького будут соблюдаться все меры безопасности

Для выпускного изготовили маски со специальным дизайном

На выпускном в Парке Горького будут обеспечены все меры безопасности для здоровья участников, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном департамента образования и науки.

"Накануне мероприятия на территории парка, включая зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны, пройдет масштабная генеральная уборка и дезинфекция. А персонал, задействованный в проведении праздника, прошел тестирование на коронавирус. Для всех гостей праздника изготовили 18 тыс. масок со специальным дизайном. Их можно будет получить на входе", - говорится в сообщении.

Всем участникам перед поездкой в Парк Горького измерят температуру. На всей территории парка установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук. Кроме того, участников праздника обеспечат бутилированной питьевой водой. В ходе мероприятий в парке будут дежурить сотрудники Роспотребнадзора.

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