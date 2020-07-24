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Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдёт в Соборной мечети без прихожан

15:52
  • пятница
  • 24 июля 2020

Для верующих организуют онлайн-трансляции

Праздничная молитва в Курбан-байрам 31 июля в Москве состоится только в Соборной мечети и без прихожан. Такое решение было принято в связи с угрозой распространения коронавируса.

В молитве примут участие только имамы, муэдзины и заместители муфтия, сообщили в Совете улемов Духовного управления мусульман России. Верующим рекомендовано в этот день остаться дома, в кругу семьи. Для удобства мусульман будут организованы онлайн-трансляции на телеканалах и сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа и знаменует собой завершение хаджа.

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