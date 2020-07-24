Путин обсудил с Совбезом возобновление международных полетов

Постоянные члены СБ обменялись мнениями

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности вопросы возобновления международных авиарейсов.

"В продолжение объявленного сегодня решения правительства о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, Глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

При принятии такого решения российские власти руководствовались данными об эпидемиологической ситуации за границей и принципом взаимности, добавил Мишустин.

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