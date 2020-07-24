Путин доложил Совбезу о разговоре с Трампом

У президентов США и России накануне прошла обстоятельная беседа по телефону

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин сообщил членам Совбеза о своем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

"Президент проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом США", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Накануне в пресс-службе Кремля назвали конструктивным и содержательным разговор Путина и Трампа.

Лидеры обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" СБ ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Кроме этого, во время телефонного разговора обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.

Президенты также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".

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