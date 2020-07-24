ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин доложил Совбезу о разговоре с Трампом

15:59
  • пятница
  • 24 июля 2020

У президентов США и России накануне прошла обстоятельная беседа по телефону

В Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин сообщил членам Совбеза о своем разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Путин и Трамп обсудили СНВ, коронавирус и Иран

"Президент проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне телефонном разговоре с президентом США", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Накануне в пресс-службе Кремля назвали конструктивным и содержательным разговор Путина и Трампа.

Лидеры обсудили проблематику стратегической стабильности и контроля над вооружениями, инициативу о проведении саммита "пятерки" СБ ООН, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Кроме этого, во время телефонного разговора обсуждались перспективы экономического сотрудничества, была дана положительная оценка совместным усилиям в противодействии коронавирусу.

Президенты также обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин проводит совещание
Владимир Путин проводит совещание
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.