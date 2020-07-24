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Зрителей обязали носить в театре маски

16:23
  • пятница
  • 24 июля 2020

Артистам разрешили быть без них

При посещении спектаклей и концертов зрители должны носить маски. Такие рекомендации дал Роспотребнадзор. Артисты смогут находиться на сцене без средств защиты.

"Зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт) при наличии защитной маски (респиратора). Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в документе.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал театрам исключить спектакли с хоровыми и массовыми сценами.  Учреждения культуры во время спектаклей и концертов могут продавать только воду и другие напитки в промышленной упаковке.

Как сообщила министр культуры России Ольга Любимова, российские театры смогут открыть сезон с середины сентября. Перед этим вместе с Роспотребнадзором будет решен вопрос рассадки зрителей в зале. Открывать сезон театры будут по готовности, но окончательное решение будет принято региональными властями исходя из эпидемиологической обстановки. Ее слова приводит "Интерфакс".

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