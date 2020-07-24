Собянин: В Москве до конца года откроется еще 10 круглогодичных ярмарок

Мэр поздравил продавцов с наступающим профессиональным праздником
Торговля в Москве набирает обороты после снятия противоэпидемических ограничений. До конца года в мегаполисе заработают еще 10 новых круглогодичных ярмарок. Об этом заявил Сергей Собянин на открытии одной из таких площадок на юге столицы. Мэр поздравил продавцов с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил всех сотрудников торговой сферы за самоотверженный труд в условиях пандемии.
- Вот эти замечательные пельмешки тоже пользуются спросом?
- Очень вкусные.
- Они из чего?
- Это баранина, говядина. Все самое лучшее для России из Казахстана.
И не только. На крытых круглогодичных ярмарках - фермеры со всей страны.
"У нас все овощи из Тамбова. Ягода у нас идет большинство Крымская. Есть у нас еще бартер. Вот положим абрикосы, которые мы меняем с капустой или там с картошкой. А так все местное. Тамбов, Крым, Воронеж бывает иногда", - рассказала фермер Ольга Попова.
Здание ярмарки в Северном Бутове на Старокачаловской улице построили на месте бывшей. Раньше фермерам приходилось работать на улице, выдерживая мороз, жару, снег и ветер. Новый павильон оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
"Мы вообще на рынке 20 лет. Я все прошла, всю Москву, прошла все ярмарки выходного дня. Но остановились на этих ярмарках. Здесь более комфортно", - говорит фермер Лидия Савенкова.
Сейчас в Москве работают уже 28 круглогодичных ярмарок нового формата. До конца года такие павильоны появятся еще в 10 районах столицы.
"Это уникальная возможность непосредственно нам, фермерам, минуя всех бюрократических посредников, поставлять на стол москвичам", - заявила фермер.
"Здесь места предоставляются бесплатно", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Места все бесплатные, это для нас огромное счастье", - поблагодарила фермер.
Сергей Собянин напомнил, что в период пандемии Москва оказывала антикризисную поддержку предприятиям торговли. Предоставляла отсрочку платежей по различным налогам. Многие продавцы воспользовались возможностью снижения стоимости аренды в торговых центрах.
"Количество людей, москвичей, которые работают в торговле, самое больше среди всех секторов экономики. В целом, у нас в Москве работает больше миллиона человек, это огромное количество и торговые предприятия развиваются и приходят в районы, ближе к людям. По своей распространенной сети, по доступности и торговле Москва уже одна уже из лучших европейских столиц. И это доказала, кстати, пандемия. Когда у нас был ажиотажный спрос, и мы наблюдали, когда во всем мире сметали все полки, они были пустые, было такое паническое настроение, в Москве были, конечно, какие-то небольшие отклонения, но в целом работа торговли была системной, стабильной и никаких серьёзных сбоев не было", - оценил мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр поблагодарил всех фермеров и продавцов, которые в непростое время продолжали работать. А тем, кто уже многие годы привозит вкусные и свежие продукты в столицу, в честь наступающего профессионального праздника - Дня работника торговли - вручил благодарственные письма.
Екатерина Гоголева, Михаил Федоров, Андрей Булычев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"