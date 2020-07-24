Попова уточнила правила возобновления международных перелетов

Вернувшиеся из-за границы россияне будут обязаны пройти тест на COVID-19

Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. В первое время рейсы за границу будут выполнять только из некоторых аэропортов, передает "ТВ Центр".

"Мы руководствовались эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Это решение также позволит нам ускорить возвращение наших граждан из-за рубежа", - заявил в пятницу на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что открытие авиасообщения стало возможным после того, как в России было зафиксировано длительное снижение темпов прироста коронавирусной инфекции, а также был утвержден перечень критериев, по которым выбраны страны, подходящие для возобновления взаимных перелетов. По словам Голиковой, пока список невелик, поскольку важно, чтобы открытие авиасообщения не привело к появлению новых завозных случаев.

"Российская Федерация на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании – Лондон. Это Турция. При этом по Турции принято сразу два решения: с 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул, начиная с 10 августа – это курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Ну, и наконец, такой экзотический маршрут, как маршрут в Танзанию – на Занзибар. Это туристический маршрут", - сообщила Голикова.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, иностранцы, прилетающие в Россию, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 3 дня до прибытия. А вернувшиеся из-за границы россияне обязаны пройти исследование на наличие COVID-19 и предоставить результаты через портал Госуслуг в течение 72 часов после прилета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"