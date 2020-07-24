В России отреагировали на призыв США бороться с Китаем

Госсекретарь Майк Помпео задумал создать антикитайскую коалицию

Китай дал США 72 часа на закрытие американского консульства в Ченду. В Пекине подчеркнули, что это строго зеркальная мера в ответ на такие же действия американцев. Всю ответственность за эскалацию напряжённости в отношениях Пекин возложил на Вашингтон.

В ответ на ультиматум Вашингтона закрыть китайское консульство в Хьюстоне Пекин требует к понедельнику прекратить деятельность американского представительства в городе Чэнду.

"21 июля США совершили провокацию, потребовав, чтобы Китай закрыл свое генеральное консульство в Хьюстоне. Этот шаг США серьезно нарушил международное право, основные нормы международных отношений и условия китайско-американской консульской конвенции. Мера, принятая Пекином, является законным и необходимым ответом на необоснованные действия США", – заявили в МИД Китая.

О возмездии Пекин предупреждал, хоть и не сразу отреагировал на поступок Вашингтона. Вот и сейчас китайские власти дают противоборствующей стороне время одуматься и вернуть нормальные двусторонние отношения. Правда, курс, взятый администрацией Белого дома, ведет в противоположном направлении. По словам госсекретаря США, главный принцип, на основе которого должны строиться отношения с Китаем - "не доверяй и проверяй". И эти проверки все чаще приводят к голословным обвинениям. Начиная с неких попыток китайских хакеров украсть данные о вакцине от коронавируса и заканчивая созданием огромной шпионской сети под видом китайских консульств. Почти театральное выступление Майка Помпео на фоне библиотеки Ричарда Никсона - бывшего президента, который открыл Китай миру - было наполнено разочарованием и обидой.

"Правда заключается в том, что мы возродили слабеющую экономику Китая только для того, чтобы увидеть, как Пекин кусает наши руки, которыми мы его кормим. Мы открыли свои объятия китайским гражданам только для того, чтобы увидеть, как Коммунистическая партия Китая эксплуатирует наше свободное и открытое общество", - заявил Помпео.

Он призвал весь свободный мир спровоцировать перемены в Китае и создать коалицию для борьбы с угрозой из Поднебесной. На это уже отреагировали в Кремле.

"Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политическое, они направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнёром, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнёрского характера", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США сейчас напоминает школьного задиру, который не умеет дружить с одноклассниками и пытается всего добиться силой или интригами. В КНР не торопятся отвечать на удары. Время в данной ситуации - сильный союзник.

Виктор Прокушев, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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